Насиловал собственную дочь: жителю столицы “светит” срок

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Прокуратура муниципия Кишинев передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего мужчины. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении 9-летней дочери, и в использовании детской порнографии.

Согласно материалам дела, в период с 2017 по 2020 гг. обвиняемый, находясь в квартире на Чеканах со своей несовершеннолетней дочерью, неоднократно подвергал её насилию сексуального характера. В результате он нанёс девочке психологическую травму. Кроме того, мужчина скачивал, просматривал, хранил и использовал видеоролики с детской порнографией. Он показывал видео детям, которые находились в этой же квартире.

Во время допроса подозреваемый признал свою вину. Ему грозит тюремный срок.

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