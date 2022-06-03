Насиловал собственную дочь: жителю столицы “светит” срок

Насиловал собственную дочь: жителю столицы “светит” срок

Прокуратура муниципия Кишинев передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего мужчины. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении 9-летней дочери, и в использовании детской порнографии. 

Согласно материалам дела, в период с 2017 по 2020 гг. обвиняемый, находясь в квартире на Чеканах со своей несовершеннолетней дочерью, неоднократно подвергал её насилию сексуального характера. В результате он нанёс девочке психологическую травму. Кроме того, мужчина скачивал, просматривал, хранил и использовал видеоролики с детской порнографией. Он показывал видео детям, которые находились в этой же квартире. 

Во время допроса подозреваемый признал свою вину. Ему грозит тюремный срок. 

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