Нашли ружьё и пошли на охоту: опасные игры подростков остановили полицейские (ВИДЕО)

Нашли ружьё и пошли на охоту: опасные игры подростков остановили полицейские (ВИДЕО)

В Криулянах полицейские совершали обход охотничьих территорий на предмет выявления случаев браконьерства. На опушке леса у села Магдачешты правоохранители заметили двух подростков с охотничьим ружьём. 

На вопрос, откуда они взяли оружие, один из несовершеннолетних заявил, что нашёл его и 3 патрона на чердаке дедушкиного дома. Зарядить оружие приятели не успели: испугавшись полиции, они бросили ружьё и попытались убежать.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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