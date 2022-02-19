Нашёл в поле: мужчина пытался сдать на металлолом 2 пистолета

Нашёл в поле: мужчина пытался сдать на металлолом 2 пистолета

Мужчина принёс в столичный пункт приёма металлолома сумку с двумя завёрнутыми в ткань пистолетами. Гражданин рассказал, что нашёл оружие в поле у села Колоница.

Сотрудники пункта уведомили полицию. Правоохранители изъяли оружие и передали на ​​баллистическую экспертизу.

Как выяснилось, один пистолет числился утерянным с 2015 года, а вторая единица не числилась в Государственном регистре оружия, пишет jurnal.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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