Нашёл в поле: мужчина пытался сдать на металлолом 2 пистолета

Мужчина принёс в столичный пункт приёма металлолома сумку с двумя завёрнутыми в ткань пистолетами. Гражданин рассказал, что нашёл оружие в поле у села Колоница.
Сотрудники пункта уведомили полицию. Правоохранители изъяли оружие и передали на баллистическую экспертизу.
Как выяснилось, один пистолет числился утерянным с 2015 года, а вторая единица не числилась в Государственном регистре оружия, пишет jurnal.md.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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