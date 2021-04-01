Нашёл таблетки в мусорном пакете: 5-летний ребёнок попал в реанимацию с отравлением

0

Инцидент произошёл в селе Глиное Григориопольского района.

Выяснилось, что незадолго до случившегося мальчик играл во дворе частного дома с 6-летней сестрой. Их мать в это время готовила еду и занималась младшим ребёнком, но постоянно наблюдала за ребятами. Семья села обедать. Пятилетний малыш ел плохо, без аппетита. На вопрос о самочувствии ответил, что у него болит голова.

Предположительно, в одном из мусорных пакетов, которые были во дворе, мальчик нашёл таблетки и проглотил какое-то количество. Известно, что в настоящее время дошкольник пришёл в себя, скоро будет переведён из реанимации в палату, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Детское любопытство и беспечность могли привести к трагедии. Правоохранители призывают родителей с большей осторожностью относиться к хранению лекарственных препаратов, бытовой химии и различных ядовитых веществ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.