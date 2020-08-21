«Наше главное богатство – люди!». Президент объявил о запуске кампании «Люблю Молдову» (ВИДЕО)

«Наше главное богатство – люди!». Президент объявил о запуске кампании «Люблю Молдову» (ВИДЕО)

В 2011 году Игорь Додон запустил национальную кампанию «Люблю Молдову» для продвижения культурных и социальных ценностей, многовековых традиций и местного туризма. За 9 лет были организованы сотни мероприятий, оказана поддержка культурным деятелям, тысячи молодых талантов получили возможность быть услышанными.Додон,

В этом году президент снова решил дать старт национальной кампании «Люблю Молдову» для продвижения патриотического духа в связи с 29-й годовщиной независимости страны. Мероприятия пройдут как в республике, так и за её пределами.

Уверен, что наше главное богатство – люди: талантливые, трудолюбивые, гостеприимные, прекрасные и телом, и душой. Очень рад, что всё больше культурных деятелей, артистов и граждан поддерживают фонд «Люблю Молдову» и испытывают чувство гордости за свою страну, – подытожил он.

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