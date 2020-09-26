«Наша Молдова – райский уголок»: президент с семьёй посетил Старый Орхей (ФОТО)

«Наша Молдова – райский уголок»: президент с семьёй посетил Старый Орхей (ФОТО)

По уже сложившейся традиции Игорь Додон вместе с супругой и детьми отправился исследовать туристические достопримечательности Молдовы. Сегодня семья президента побывала в Старом Орхее. Фотографиями и впечатлениями глава государства поделился на своей странице в соцсети.

⁃ Насладились живописными зонами и просто фантастическими пейзажами. Скальный монастырь, пещеры, необыкновенная панорама вблизи Бутучен…Богатые исторические и культурные традиции, уникальные красоты, которые являются настоящими памятниками природы, демонстрируют, что Молдова – райский уголок, где мы все хотим жить! – отметил Додон.

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