«Наша Молдова – райский уголок»: президент с семьёй посетил Старый Орхей (ФОТО)

0

По уже сложившейся традиции Игорь Додон вместе с супругой и детьми отправился исследовать туристические достопримечательности Молдовы. Сегодня семья президента побывала в Старом Орхее. Фотографиями и впечатлениями глава государства поделился на своей странице в соцсети.

⁃ Насладились живописными зонами и просто фантастическими пейзажами. Скальный монастырь, пещеры, необыкновенная панорама вблизи Бутучен…Богатые исторические и культурные традиции, уникальные красоты, которые являются настоящими памятниками природы, демонстрируют, что Молдова – райский уголок, где мы все хотим жить! – отметил Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.