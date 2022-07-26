Наш человек в «Ресторанах Петербурга»

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Евгений Пржибыльский – о журналистике, вреде политики и любви к Кишинёву и Питеру

Алексей Попов, info@aif.md

Изобилие ресторанов на любой вкус в Кишинёве, возникающих и исчезающих здесь по мановению рынка в последние десятилетия, не породило создания у нас специализированной газеты. А вот на берегах Невы такое издание существует уже четверть века.

И сегодня этот ежемесячный красочный путеводитель для питерских гурманов и гостей Северной Пальмиры возглавляет в качестве главного редактора его основатель, наш земляк, в недавнем прошлом известный кишинёвский журналист Евгений Пржибыльский. Сегодня он – гость «АиФ в Молдове».

ДОСЬЕ

Евгений Пржибыльский родился 3 мая 1957 г. в г. Барнауле Алтайского края РСФСР. Окончил факультет журналистики Кишинёвского госуниверситета (1979 – 1984 гг.); Ленинградский политологический институт (1990 – 1992 гг.). В 1984 – 1990 гг. – редакция газеты «Вечерний Кишинёв». С 1987 г. по 1990 г. – редактор еженедельника «Реклама». 1992 – 1997 гг. – дайджест «24 часа». Основатель и главный редактор газеты «Рестораны Петербурга» (издаётся с 1997 г.). Лауреат премии «Лучшее печатное, электронное СМИ Санкт-Петербурга по пропаганде малого бизнеса», 1997 год.

Творческая удача

– Кишинёвский Дом печати во времена нашей с вами, Евгений, молодости не только объединял десятка полтора редакций газет и журналов, но и был своеобразным тиглем, в котором кипела журналистская творческая дружба. Чем для вас был Дом печати? Какая коротенькая история, произошедшего с вами в ту пору, наиболее ярко смогла бы показать то время?

– Дом печати на ул. Пушкина, 22 был святыней! Студентами журфака мы приходили туда и смотрели на профессионалов, как на небожителей, ловили каждое их слово на занятиях школ рабочих корреспондентов, которые существовали в то время. Распить бутылку-другую вина в компании сотрудников газеты «Молодёжь Молдавии» или «Тинеримя Молдовей» считалось очень большой творческой удачей. Время летело, самые продвинутые из нас стали проникать на этажи этого Храма, работать и продвигаться по службе. Я, например, дослужился до должности редактора «Рекламы», которая издавалась при популярнейшей «Вечёрке». Эд Захаров и Юра Солтыс, работавшие на третьем этаже в АТЕМе (молдавское информационное агентство до 1990 года. – Прим. автора), вломились в мой кабинет на первом этаже в три часа дня. Пойдём, говорят, редактор, пивка попьём у Хуны (такая кличка была у буфетчика Коли, наливавшего пенное на пересечении улиц Пушкина и Пирогова). «На часы посмотрите, безбожники, мне через три часа номер сдавать в типографию…» – отвечаю. «Жаль», – говорит Солтыс и протягивает руку, как бы для прощального рукопожатия, а сам набрасывает на мою руку и на подлокотник моего кресла наручники, которые ему за бутылку «Букета Молдавии» подарили студенты московского Горного института во время его командировки в Москву. Прикованный, аки Прометей к горе, минут десять я просидел в полном недоумении. Наконец труженики доблестного информагентства появились и просто спросили: «Идёшь?» – «Иду», – обречённо ответил я. Шоу продолжилось в пивной, когда Юра пристегнул второй наручник к пивному бокалу (они тогда с ручками были), и мне было не уйти с бокалом на руке до тех пор, пока не выпью три «приговорённых» кружки. Смеялись надо мной все посетители пивной, приговаривая: «Это ж ребята из Дома печати, они там все хохмачи…»

Горжусь тем, что я – журналист аполитичный. Моя политика – это бар, кухня, сервис.

Кишинёвцы навсегда

– Какое место в вашей жизни занимает Кишинёв сегодня?

– Думая о Кишинёве, а это происходит ежедневно, всегда вспоминаю слова Михал Михалыча Жванецкого в интервью для новогоднего выпуска газеты «Вечерний Кишинёв»: «Обожаю этот весёлый зелёный южный город!..» Таким, несмотря на большие перемены, он предстаёт в памяти. И, конечно, самые тёплые воспоминания об одноклассниках, сокурсниках, партнёрах по футбольным командам, коллегах-журналистах, увы, многих уже ушедших из жизни: Макар Никитич Шляхтич, Фёдор Афанасьевич Ангели, Алексей Александрович Чубашенко, Павел Владимирович Кристов, те же Эдик Захаров и Юра Солтыс… Замечательных «перьев» в молдавской журналистике, ничем не уступавшей московской или ленинградской, всегда было много.

– Кого из ваших кишинёвских друзей сегодня вам бы хотелось пригласить на эту страницу? Не говорит ли аист на вашем дачном участке о ностальгии?

– Прежде всего на ум приходят выпускники журфака Кишинёвского госуниверситета, прошедшие кузницу того же Дома печати, – Николай Лебедев, осевший в Испании и выросший, не побоюсь этого слова, в выдающегося кинорежиссёра, и Юрий Семёнов, обосновавшийся в Подмосковье и штампующий замечательную научную фантастику, которая завоёвывает уже и международное признание. Восхищаюсь их талантами и горжусь дружбой с этими очень скромными кишинёвцами! Да-да, кишинёвцами, которыми мы себя считаем, потому что именно в этом городе формировались наши личности.

– В эпиграфе к своему аккаунту в Фейсбуке вы сравниваете себя с листком, который летал не только над Кишинёвом и Ленинградом, но и над Барнаулом и Выборгом. Расшифруйте, пожалуйста, что всё это значит?

– Не верьте интернету, далеко не всё там серьёзно. Я не считаю эту мировую сетку местом, где следует выворачивать душу наизнанку, забрасывать туда свои чаяния и проблемы. Стараюсь там хохмить, постоянно выставляю себя беспробудным алкоголиком, прожигающим жизнь в колдовском и чертовском Питере. Но названные города указаны не случайно: в Барнауле я родился, в прекрасном Выборге мне довелось служить в доблестной морской авиации, а в любимый Питер забросили родные советские партия и правительство, направившие получать второе высшее образование журналиста-политолога. Но «безвольным листком» побыть как-то не удаётся. Всё, что имеется сегодня, заработано не у барной стойки или за празднично накрытым столом. С первым номером газеты я прошёл пешком от Сенной площади до гостиницы Пулковской (это километров 10), перебегая в жуткий мороз с одной стороны Московского проспекта на другую. Интернета ещё не было, а знакомить сферу, город с новым изданием нужно было.

Околдованный Питером

– Когда произошло ваше мягкое приземление в Питере и как проходили завоевание околоневских просторов, адаптация к этому великому городу?

– В Ленинград я влюбился с первого взгляда, когда в 4-м классе на зимних каникулах моя родная 43-я школа организовала для своих учеников экскурсию в город на Неве. Знакомые к тому времени Москва, Киев, другие города Союза так в душу не западали, а магический Питер околдовал и, что самое любопытное, до сих пор продолжает околдовывать, удивлять и восхищать. Служба в Выборге (это Ленобласть, если кто-то не знает), постоянные командировки в Ленинград, дружба с ленинградцами на протяжении всей советской жизни меня сближали с этим уникальным городом. Поэтому, приехав на учёбу в Ленинградский политологический институт, я чувствовал себя в Питере как дома. Так что с адаптацией проблем не было.

Не отрекаются от журналистики, любя

– Сейчас вы возглавляете редакцию газеты «Рестораны Петербурга», своё замечательное детище. В декабре этому изданию исполнилось четверть века. В чём секрет успеха газеты? Для какой категории читателей она предназначена?

– Первый год в институте я упорно занимался политологией, но на выпускном вечере, где серьёзный учёный профессор Целобанов пророчил мне светлое будущее в политологии и даже в политике, я заявил, что буду раскланиваться с проститутками и наркоманами, но политику никогда руки не подам. Профессор прослезился, полностью поддержал и, обратившись к собравшимся, попросил выпить за Женю Пржибыльского, которого недооценил. Потом на ухо нашептал: «Никогда в политику не ходи! Грязнее грязи не бывает…» От политики я отрёкся, но не от журналистики. И когда представилась возможность, мы с братом Михаилом, тоже выпускником нашего журфака, запустили в производство ресторанную газету. Тематика была выбрана не с потолка. Дело в том, что мы поочерёдно работали в кишинёвской «Вечёрке» в отделе городского хозяйства, торговли и быта под руководством большого профессионала Станислава Викторовича Потова. Кулинарная тематика, поварские конкурсы, проблемы общепита были нам знакомы, а в Питере о них никто ничего не писал. Кафе, бары, рестораны упоминались только в криминальной хронике. Важно, конечно же, то, что профессионалы ресторанного рынка нас приняли, поддержали, всячески содействовали популяризации издания. Например, единственный в России профессор кулинарии, увы покойный, Николай Иванович Ковалёв называл нашу газету «дитя Божье». Большим другом редакции стал президент ассоциации барменов Петербурга, лучший бармен всех времён и народов (моя версия) Юрий Шедзиловский, впервые в

1982 году представлявший Советский Союз на чемпионате мира среди барменов в Праге и выигравший в пяти номинациях пять медалей. А мы полюбили этих людей, которых меньше всего заботит политика. Они хотят, а многие блестяще справляются с задачей устроить для людей праздник, создать уют, атмосферу, вкусно накормить, красиво обслужить гостей…

– В ответе на вопрос анкеты газеты «Город 812» вы написали следующее:

«Горжусь тем, что я – журналист аполитичный. Моя политика – это бар, кухня, сервис… Хотя и здесь сегодня свои волнения – малый бизнес уничтожается, богатые клиенты смотрят на Запад, рестораторы загибаются, и если всё так будет продолжаться… не знаю, чем закончится. Потому что «Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ! Не даёт…» То есть тем самым вы пришли к выводу, что политика – она везде. Не так ли?

– Имея диплом журналиста-политолога, я не стану вас опровергать. Да, она везде, но освоивший указанную профессию находит способы от неё уходить. Нам неоднократно предлагали большие суммы за публикацию своих материалов представители различных партий и движений, но, полистав нашу подшивку, вы их там не найдёте.