Населению продолжают рассказывать о рисках заражения COVID-19 (ФОТО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает профилактические мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

На днях сотрудники ГИЧС посетили 44 населённых пункта в Бельцах, районах Дубоссары, Унгены, Штефан-Водэ, Рышканы, Бессарабка, а также в Гагаузии. Спасатели раздали более 600 информационных листовок и напомнили гражданам о необходимости носить маски в общественных местах, сохранять социальную дистанцию ​​и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов COVID-19.

Также сегодня в районах Страшены, Унгены и Рышканы спасатели установили несколько антиковид-палаток.

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