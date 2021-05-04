Населению напоминают, как минимизировать пожарные риски

Населению напоминают, как минимизировать пожарные риски

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает профилактические мероприятия в различных районах страны, направленные на минимизацию рисков взрывов или пожаров в результате эксплуатации в быту газовых баллонов или установок.

На прошлой неделе пожарные побывали в 1 352 частных домах в 91 населённом пункте по стране. Гражданам раздали 1 625 листовок с правилами пожарной безопасности в быту. Всего были проинформированы 3 099 человек, а также сотрудники 49 газозаправочных станций.

С начала профилактической кампании спасатели пообщались с 63 867 гражданами из 1 147 населённых пунктов по стране.

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