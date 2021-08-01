Население призывают соблюдать ряд правил при покупке продуктов в жару

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) призывает потребителей быть внимательными и даёт рекомендации, которые помогут избежать покупки и употребления некачественных продуктов питания в жаркую погоду.

Жара и скоропортящиеся продукты – одно из самых опасных сочетаний летом. Просроченные напитки и еда, а также недостаточно помытые фрукты и овощи могут вызвать пищевое отравление, симптомы которого проявляются в течение нескольких часов после употребления. Самые опасные продукты, из-за которых может появиться расстройство пищеварения летом, – это мясо, колбасы, яйца, кисломолочные продукты, рыба. Под действием тепла и влажности создаётся идеальная среда для размножения опасных микроорганизмов, – сообщили в НАБПП.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, которые могут поставить под угрозу здоровье и даже жизнь, потребителям рекомендуют обращать внимание на несколько аспектов: покупать продукты питания нужно в разрешённых местах; должны работать холодильные витрины, в которых выставлены продукты; необходимо внимательно читать этикетку продукта, чтобы узнать состав, срок годности и др. Также необходимо проверить целостность упаковки: она должна быть чистой, неповреждённой и без признаков вздутия, пишет moldpres.md.

Следует обращать внимание на чистоплотность обслуживающего вас персонала и санитарные условия. Всегда проверяйте качество продуктов, которые вы собираетесь купить (цвет, запах, внешний вид и т. д.). После покупки храните продукты в соответствии с инструкциями, указанными производителем на упаковке (температура хранения, влажность и т. д.), – пояснили в агентстве.

В случае обнаружения нарушений жалобы можно подать в территориальные подразделения НАБПП, а также по телефону горячей линии: 080 080 033 или по электронной почте: info@ansa.gov.md.

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