Население предупреждают о возможных вспышках полиомиелита и кори

0

На фоне большого притока беженцев из Украины в Республике Молдова существует риск возникновения случаев полиомиелита, кори, дифтерии и туберкулёза. Такую информацию представила государственный секретарь Минздрава Светлана Николаеску, пишет abcnews.md.

Существуют определённые риски. Важно обеспечить защиту населения и правильно организовать потоки беженцев, — уточнила Николаеску.

Она добавила, что до сегодняшнего дня не зарегистрировано ни одного случая перечисленных заболеваний, и призвала родителей следовать программе детской иммунизации, практикуемой в РМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.