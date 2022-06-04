Население Молдовы сократилось почти на 23 тысячи человек

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Национальное бюро статистики Молдовы представило обновленные данные о численности населения на 1 января 2022 года.

По данным ведомства, численность населения с постоянным местом жительства составила 2 миллиона 604 тысячи человек, что на 22 тысячи 900 человек меньше, чем на начало предыдущего года. Женское население, как и в предыдущие годы, преобладает. По оценкам, на начало 2022 года женское население составляло 52,3% от общего населения страны, передает gagauzinfo.md.

Кроме того, в статистике приводится и естественный отток населения. В 2021 году (-16,2 тысяч человек) он практически удвоился по сравнению с предыдущим годом (-9,9 тысяч человек в 2020 году).

Таким образом, за последние два года тенденция формирования населения в стране изменилась, причем определяющим фактором убыли населения стала естественная убыль населения.

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