Нас экономить всех заставят

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О том, что светит за превышение оптимального расхода газа

С 1 июня тариф на природный газ в Молдове вырос с 15,18 до 18,62 лея за кубометр. Это меньше, чем запрашивала компания «Молдовагаз», но ещё больший финансовый груз для потребителей.

Запоздалая реакция

Специалисты и эксперты прогнозируют ещё больший рост цен на товары и услуги в связи с подорожанием газа. Ожидается и более высокий уровень инфляции из-за того, что повышенный на 20% тариф не будет покрывать закупочную цену и приведёт к росту долга перед «Газпромом».

– «Молдовавгаз» не сможет вернуть долги, и решение будет не новым – они возьмут из бюджета, как это произошло текущей зимой, и покроют задолженности. Понятно, что этот тариф является ещё одним стимулом для роста инфляции, – считает экс-премьер-министр Ион Кику.

На прошлой неделе власти вдруг осознали, насколько высока инфляция в стране (даже на Украине, где разворачивается военный конфликт, она держится на уровне 17% против наших 27%). Президент созвала по этому поводу Высший совет безопасности, а законодательный орган страны принял решение создать две парламентские комиссии по контролю за инфляцией. Хотя, как считает И. Кику, эти действия правящей партии – запоздалые и популистские.

– Два года назад, когда у нас была засуха, пандемия и политическая нестабильность, инфляция составляла 0,39%, а сейчас мы регистрируем самый высокий уровень инфляции в Европе, – констатирует экс-премьер. – Почему только сейчас, спустя 10 месяцев работы правительства, президент созвала заседание Высшего совета безопасности, приняв решение о создании двух парламентских комиссий, которые будут анализировать ситуацию и выдвигать предложения?

Два года назад, когда у нас была засуха, пандемия и политическая нестабильность, инфляция составляла 0,39%, а сейчас мы регистрируем самый высокий уровень инфляции в Европе.

Новый образ потребления

На минувшей неделе сразу после заседания правительства премьер-министр Наталья Гаврилица, затронув вопрос о повышении тарифа на газ, призвала всех граждан страны экономить энергоресурсы, заблаговременно подготовившись к зимнему периоду.

– Сам образ потребления должен измениться. Следует понимать, что мы – не производители энергии, – напомнила Н. Гаврилица. – Госинституты, международные органы, местные органы власти, экономические агенты, домохозяйства должны подготовиться к будущей зиме и изменить структуру потребления.

В этом контексте заблаговременно с заявлением к потребителям обратилось и руководство АО «Молдовагаз», тоже призвав население повышать энергоэффективность своего жилья. «В такой ситуации необходимо осознавать важность мер по повышению энергоэффективности не только в каждом домовладении, но и на муниципальном и национальном уровнях для снижения объёмов суточного и месячного потребления природного газа, а также его рационального использования», – говорится в сообщении для прессы.

Вместе с тем компания порекомендовала даже ряд простых мер, которые помогут людям снизить потребление природного газа. Гражданам советуют утеплять дома или квартиры; использовать комнатный термостат, который управляет работой котла автономного отопления с учётом установленной температуры в помещении; устанавливать за радиаторами тепловые отражатели из фольги или листового металла для отвода тепла от стены в помещении; удалять воздушные пробки из радиаторов с горячей водой несколько раз в отопительный сезон; регулировать температуру воздуха в доме, учитывая, что если она превышает 19°С, то каждый дополнительный градус предполагает увеличение расхода газа примерно на 8%; быстрое проветривание помещений и ряд других.

Поставщик услуги намерен провести анализ среднемесячного потребления природного газа. Тем домовладельцам, у кого будут выявлены превышения показателей оптимального расхода, направят письма с рекомендациями для дальнейшего рационального использования природного газа. Так что тех, кто не хочет экономить, заставят.

Анастасия Погодина