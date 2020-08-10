Нарушивший ограничения по COVID-19 мужчина пытался дать взятку полицейскому

Нарушивший ограничения по COVID-19 мужчина пытался дать взятку полицейскому

Мужчина был задержан при попытке подкупа сотрудника полиции после того, как нарушил ограничения из-за коронавируса.

Гражданин был задержан на месте преступления в момент передачи 15 000 российских рублей сотруднику ИП Окницы. Таким образом он хотел избежать составления протокола о несоблюдении мер профилактики коронавируса, пишет jurnal.md.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере от 2 000 до 4 000 условных единиц.

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