Нарушители под прицелом ANTA: на дорогах страны прошли проверки (ФОТО)

Нарушители под прицелом ANTA: на дорогах страны прошли проверки (ФОТО)

Сотрудники Национального агентства автомобильного транспорта с 14 по 18 ноября провели проверки и выявили ряд нарушений при перевозке людей и грузов.

В пунктах пропуска “Кагул”, “Джурджулешты”, “Леушены”, “Скуляны”, “Костешты” и “Крива” к 8 водителям были применены санкции за незаконную перевозку граждан сверх допустимой нормы. 3 автовладельца были оштрафованы за несоблюдение положений Кодекса автомобильного транспорта.

В то же время по причине несоблюдения правил перевозки было составлено 67 протоколов с наложением штрафов в размере 2 639 условных единиц. Кроме этого, у 36 водителей изъяли номерные знаки.

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