Нарушители на границе: один вёз фальшивые права, другой получил “липу” в подарок

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В пунктах пропуска “Кагул” и “Скуляны” пограничники обнаружили два водительских удостоверения с признаками подделки.

Так, 3 февраля на выезде из страны остановили автобус “Кишинёв-Лондон”. У водителя нашли конверт, в котором были фальшивые румынские права. Мужчина пояснил, что его попросили доставить послание в пункт назначения, а о его содержимом он ничего не знал.

Тем же вечером на КПП “Скуляны” у 34-летнего пассажира авто нашли поддельные водительские права. Во время беседы с пограничником мужчина рассказал, что получил документ в подарок от друга.

Оба документа отправили на экспертизу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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