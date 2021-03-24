Нарушитель устроил ДТП на угнанном автомобиле (ВИДЕО)

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В начале марта в полицию обратился 51-летний житель Колоницы и сообщил, что из двора его дома угнали автомобиль Volkswagen. Как выяснилось, владелец не запер машину и оставил ключи в замке зажигания. Ущерб пострадавший оценил в 42 304 лея.

Угнанный автомобиль нашли на одном из перекрёстков в столице. Злоумышленник попал на нём в ДТП, а с места происшествия скрылся.

Подозреваемый был выявлен и задержан. 22-летний уроженец Флорештского района оказался ранее судимым за кражу, разбой и хулиганство. За угон мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

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