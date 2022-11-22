Нарушитель проведёт 8 месяцев в колонии за повторное вождение в пьяном виде

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Тираспольчанин проведёт больше полугода в исправительной колонии за повторное вождение в пьяном виде. 49-летний мужчина в апреле прошлого года был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Его оштрафовали и лишили прав на полтора года.

Невзирая на данный запрет, в этом году он опять сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. По пути следования его остановили автоинспекторы и проводили на освидетельствование, но мужчина отказался, пишет novostipmr.com.

Впоследствии он признал свою вину в полном объёме. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на 3 года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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