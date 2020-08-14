Нарушитель попался при попытке “обчистить” чужой двор (ФОТО)

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Карабинеры поймали нарушителя в тот момент, когда тот пытался совершить кражу. Инцидент произошёл вечером 13 августа во дворе жилого дома в Комрате.

К правоохранителям обратились почуявшие неладное соседи. Как только они увидели, что злоумышленник обыскивает двор, они позвонили в 112.

Прибывший экипаж карабинеров задержал 34-летнего мужчину на месте преступления, пишет echipa.md. Его доставили в инспекторат.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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