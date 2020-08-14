Нарушитель попался при попытке “обчистить” чужой двор (ФОТО)

Нарушитель попался при попытке “обчистить” чужой двор (ФОТО)

Карабинеры поймали нарушителя в тот момент, когда тот пытался совершить кражу. Инцидент произошёл вечером 13 августа во дворе жилого дома в Комрате.

К правоохранителям обратились почуявшие неладное соседи. Как только они увидели, что злоумышленник обыскивает двор, они позвонили в 112.

Прибывший экипаж карабинеров задержал 34-летнего мужчину на месте преступления, пишет echipa.md. Его доставили в инспекторат.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md
>