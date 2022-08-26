Нарушитель получил год тюрьмы за неоднократную езду в пьяном виде

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Впервые тираспольчанин был привлечён к ответственности в 2017 году, когда отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Некоторое время спустя на него был составлен протокол за езду “под градусом”. Мужчину лишили водительских прав на 3 года.

В январе 2020 года автоинспекторы остановили БМВ. За рулём вновь сидел тот же нетрезвый водитель. Тогда 42-летний житель Тирасполя был привлечён к уголовной ответственности за повторное управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, пишет novostipmr.com.

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