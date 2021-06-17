Нарушили закон, чтобы избежать карантина: на границе изъяли 12 фальшивых COVID-тестов

Нарушили закон, чтобы избежать карантина: на границе изъяли 12 фальшивых COVID-тестов

Сотрудники Пограничной полиции нарушили планы 12 граждан Молдовы, которые предъявили при въезде в страну фальшивые ПЦР-тесты на коронавирус.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инциденты были зарегистрированы за последние 24 часа на контрольно-пропускных пунктах “Крива”, “Бричень” и “Скулень”. В ходе проверки правоохранители установили, что выданные за рубежом COVID-тесты являются поддельными. Нарушители сообщили, что купили фальшивые документы в Польше, чтобы предъявить их при въезде в Украину, а затем в Молдове, и избежать таким образом карантина.

Граждан задокументировали. Им грозит штраф в размере до 32 500 леев или до 2 лет лишения свободы.

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