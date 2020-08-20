Нарушения и штрафы: правоохранители проверяют соблюдение мер борьбы с коронавирусом

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, МВД, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, Национальное агентство общественного здоровья и Национальное агентство автомобильного транспорта продолжают принимать меры по предотвращению распространения COVID-19.

Так, с 12 по 18 августа специалисты НАОЗ проверили 150 экономических агентов. В итоге были зафиксированы 34 нарушения: их допустили парикмахерская, 3 аптеки, 5 медицинских учреждений, 20 торгово-производственных подразделений и др. Наибольшее количество нарушений зарегистрировали в Кишинёве, Бельцах, Кагуле, Оргееве и Унгенах.

В свою очередь, инспекторы НАБПП проверили 322 хозяйствующих объекта: продуктовые магазины, ветеринарные аптеки, склады, предприятия общественного питания. В итоге выявлено 25 нарушений. В ходе проверок 51 рынка было составлено 36 протоколов.

Также за последнюю неделю выявлено 3 очага инфекции: в населённых пунктах Грозешты, Рошканы и Мерены. Кроме того, в ходе проверок общественных мест было задокументировано 394 правонарушения. Наиболее частые из них зафиксированы среди посетителей торговых точек и общепита. Также выявлено 93 случая несоблюдения гражданами режима самоизоляции.

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