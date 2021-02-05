Нарушение правил безопасности стало причиной двух пожаров

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В одно и то же время на пульты пожарной охраны городов Слободзея и Бендеры поступили сигналы о возгорании в частных домах. В обоих случаях одна и та же причина воспламенения – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В Слободзее, на улице Ольги Мазур, очевидцы увидели дым на чердаке. Как оказалось позже, тлела ветошь, висевшая на дымоходе. В самой конструкции были найдены трещины, которые и привели к воспламенению ткани.

В селе Парканы, на улице Карла Маркса, огнеборцы ликвидировали возгорание площадью 6 квадратных метров. Дым почувствовали жители дома. Когда самостоятельные попытки потушить огонь не увенчались успехом, вызвали на помощь специалистов.

Пострадавших нет. Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

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