Нарушение правил пожарной безопасности привело к возгоранию

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В селе Токмазея загорелась хозяйственная постройка. В сарае хранилось около 200 тюков сена. Возгорание обнаружили хозяева и сообщили о нём.

На место происшествия выехал пожарный расчёт. Владельцы участка начали тушить огонь самостоятельно и локализовали его к прибытию пожарных. На дальнейшую ликвидацию огнеборцам потребовалось менее часа. Площадь пожара составила 25 кв.м.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела вся деревянная постройка, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как отмечает источник, пожар возник из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов. Накануне домовладельцы работали с воздушным компрессором, забыли его выключить из розетки и оставили рядом с сеном. Произошло короткое замыкание. Началось возгорание.

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