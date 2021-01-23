Нарушение правил безопасности привело к пожару

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О возгорании на территории бывшего Опытно-экспериментального ремонтного завода на улице Бендерского Восстания сообщили очевидцы. Возгорание произошло в подвальном помещении, где проводились газосварочные работы по демонтажу металлических конструкций.

На место происшествия выехали два пожарных расчёта. В задымлённом помещении людей не обнаружили. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На полную ликвидацию пожара спасателям понадобилось около часа. Площадь составила 50 кв. м. Сумма материального ущерба устанавливается.

По предварительному заключению специалистов, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

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