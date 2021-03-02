Нарушение правил безопасности при использовании печи стало причиной пожара

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Во дворе сельского дома загорелся сарай. Хозяйка растопила печь, чтобы сжечь бытовой мусор. Пламя из топки попало на доски. Спустя 15 минут хозпостройку охватил огонь.

Площадь пожара составила около 70 кв. м, пишет mvdpmr.org. По предварительному заключению, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Пострадавших нет, обстоятельства инцидента выясняются.

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