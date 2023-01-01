Народные приметы на 1 января: что нельзя делать сегодня

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В первый день года православные христиане вспоминают святого великомученика Вонифатия, также на эту дату приходится день памяти Илии Печерского.

В народе принято говорить: как Новый год встретишь – так его и проведёшь. Поэтому для первого дня года существует много суеверий и примет.

Наши предки верили, что в первый день года проснуться под собачий лай считается хорошей приметой. Это значит, что человеку улыбнётся большая удача.

Также предсказать то, что ждёт тебя в ближайшее время, можно по первому встречному но улице человеку. Если это мужчина, то вас ждёт прибыль и улучшение благосостояния, если женщина, то в семье будет прибавление.

1 января ни в коем случае нельзя работать. Если нарушить этот запрет, то весь год пройдет в больших тяготах. В первый день года ничего нельзя выбрасывать из дома. Наши пращуры считали, что вместе с вещами из дома уйдут мир и спокойствие.

Избегайте ссор и выяснения отношений. Есть поверье, что утраченная дружба и любовь в первый день года никогда не возобновятся.

Считалось, что в день памяти Вонифатия удача улыбается торговцам. Чтобы привлечь достаток, нужно сделать скидку первому покупателю.

Народные приметы 1 января

Если в ночь на Новый год небо звёздное и ясное, год будет урожайным на ягоды и грибы;

Иней на деревьях сулит морозный и ясный январь;

Лунная новогодняя ночь указывает на то, что летом хорошо уродятся рожь и пшеница;

Снегопад в первый день года – к дождливой весне и ненастному лету.

Сны в ночь на 1 января являются вещими – это подарок от ангела-хранителя. Это могут быть предостережения, подсказки и руководства к действию, поэтому стоит быть максимально внимательными к являющимся во снах образам.

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