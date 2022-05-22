Народные приметы 22 мая: что нельзя делать на Николу Весеннего

В народном календаре дата 22 мая – Никола Вешний, весенний, летний, тёплый, травный, Николин день. Как провести этот день правильно согласно православным и народным традициям? Почему в это воскресенье не рекомендуется работать в саду и огороде и что предскажет дождливая погода?
Что нужно обязательно сделать 22 мая
В этот день было принято планировать свадьбу, чтобы супружеская жизнь была спокойной и счастливой. Обязательны молитвы за родных и близких. Следует также кормить немощных, бездомных, бродяг, инвалидов, сирот.
Правильно 22 мая посетить баню и затеять большую стирку.
Что нельзя делать 22 мая
В день памяти Николая Чудотворца самый большой грех – предаваться грусти, унынию. Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Следует отказаться от переедания и злоупотребления спиртным. В целом в этот день полагается умеренность: нельзя ссориться, кричать и ругаться. Плохая примета также стричь волосы и ногти.
Народные приметы 22 мая
Дождь 22 мая обещал нашим предкам хороший урожай. Кваканье лягушек предзнаменовало большой объём овса.
Сон с 21 на 22 мая сбудется у людей, родившихся в этот день. А дневное сновидение исполнится через пять лет.
Также до святого Николы не принято было стричь овец, сеять гречку и купаться в водоёмах.
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