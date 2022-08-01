Наркоторговец получил 7 лет тюрьмы: конфискована крупная партия “соли”

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело 26-летнего жителя Кишинёва. За оборот наркотиков в особо крупных размерах суд Буюкан приговорил его к 7 годам и 4 месяцам заключения в колонии закрытого типа.

Согласно материалам дела, у гражданина изъяли более 245 пакетиков с “солью”. Также были найдены десятки “закладок”, оставленных для покупателей.

Суд также постановил конфисковать найденные в ходе обысков средства, полученные от незаконного “бизнеса” подсудимого: более 8000 леев, 4000 евро и 1200 долларов США. Следственные действия продолжаются.

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