Наркоторговец получил 7 лет тюрьмы: конфискована крупная партия “соли”

Наркоторговец получил 7 лет тюрьмы: конфискована крупная партия “соли”

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело 26-летнего жителя Кишинёва. За оборот наркотиков в особо крупных размерах суд Буюкан приговорил его к 7 годам и 4 месяцам заключения в колонии закрытого типа.

Согласно материалам дела, у гражданина изъяли более 245 пакетиков с “солью”. Также были найдены десятки “закладок”, оставленных для покупателей.

Суд также постановил конфисковать найденные в ходе обысков средства, полученные от незаконного “бизнеса” подсудимого: более 8000 леев, 4000 евро и 1200 долларов США. Следственные действия продолжаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md