Наркоторговцу из Тараклии грозит тюремный срок

Наркоторговцу из Тараклии грозит тюремный срок

Прокуратура Тараклийского района получила ордер на арест мужчины, который обвиняется в обороте наркотиков.

Как было установлено, гражданин длительное время выращивал у себя дома коноплю для продажи. При обысках правоохранители обнаружили растения, высушенные и измельчённые листья конопли, упаковки для наркотиков и пр.

На прошлой неделе гражданин был задержан, своей вины он не признал. Сотрудники Тараклийской районной прокуратуры направили в суд иск, в результате чего был выдан ордер на арест подозреваемого на 30 суток.

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