Наркотики в фантике из-под конфеты: двух парней задержали с “солью”

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В Тирасполе задержали двух молодых людей. У одного в кармане куртки был обнаружен свёрток с наркотическим веществом “соль”. Как пояснил задержанный, этот пакет он нашёл и хранил для личного пользования.

У второго мужчины в верхней одежде был обнаружен спичечный коробок, в котором находилась обёртка от конфеты с порошкообразной массой. Задержанный, пишет mvdpmr.org, также хранил “соль” для личного пользования.

По каждому факту проводится проверка. Содержимое свёртков изъято и направлено на экспертизу.

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