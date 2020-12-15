Наркотики на 8 миллионов изъяли в результате спецоперации (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на продаже синтетических наркотиков через интернет-магазины.

В ходе спецоперации было проведено 23 обыска. Задержаны 9 человек в возрасте от 19 до 35 лет. Двое членов ОПГ ранее уже привлекались к ответственности привлекались за хулиганство, кражу и грабёж.

Запрещённые вещества сбывали через приложение Telegram. Ежедневный доход составлял более 20 000 леев. В ходе обысков в домах подозреваемых были изъяты наркотики разного типа общей массой более 10 кг, стоимость которых составляет порядка 8 миллионов леев, банковские карты, электронные весы, более 414 000 леев и пр.

Задержанным лицам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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