Наркотики на 250 000 леев нашли и изъяли у жителя Кагула (ФОТО)

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29-летний житель Кагульского района задержан за хранение и продажу наркотиков в особо крупных размерах.

Задержание произвели 5 октября сотрудники Бюро по миграции и убежищу совместно с представителями полиции и PCCOCS. В ходе расследования было установлено, что наркотики сбывали на юге страны. Полученная от продажи найденных при обыске веществ прибыль могла составить около 250 000 леев, пишет safenews.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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