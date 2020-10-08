Наркотики на 250 000 леев нашли и изъяли у жителя Кагула (ФОТО)

Наркотики на 250 000 леев нашли и изъяли у жителя Кагула (ФОТО)

29-летний житель Кагульского района задержан за хранение и продажу наркотиков в особо крупных размерах.

Задержание произвели 5 октября сотрудники Бюро по миграции и убежищу совместно с представителями полиции и PCCOCS. В ходе расследования было установлено, что наркотики сбывали на юге страны. Полученная от продажи найденных при обыске веществ прибыль могла составить около 250 000 леев, пишет safenews.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md