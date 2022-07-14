Наркотики на 200 тысяч леев и огнестрельное оружие изъяты в Кагуле

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Наркотики на сумму 200 тысяч леев были изъяты полицией и прокурорами в одном из сёл Кагульского района. Растения конопли выращивались в импровизированных лабораториях.

В ходе обысков, проведённых в домах и автомобилях фигурантов дела, были обнаружены и изъяты растения конопли, выращенные в особых условиях, обработанная гидропонная марихуана, специальные удобрения и весы. В то же время по одному из адресов было изъято огнестрельное самодельное оружие, незаконное хранение и использование которого должно быть установлено в рамках экспертизы, передаёт ipn.md.

За инкриминируемые факты подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 6 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

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