Наркотики на 2,5 млн леев изъяты полицией. Задержан 24-летний сбытчик (ВИДЕО)

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Уроженец Окницкого района сбывал наркотики через приложение «Телеграм».

В конце декабря прошлого года сотрудники полиции провели обыски в номере отеля, где подозреваемый проживал. В итоге было изъято около 3 кг наркотических веществ («соль»), марихуана и амфетамин. Стоимость изъятого превышает сумму в 2 500 000 миллионов леев.

Мужчина признал свою вину. За незаконный оборот наркотических средств особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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