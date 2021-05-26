Наркотики на 1,2 млн леев изъяли в Кишинёве

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Правоохранители раскрыли сеть распространения наркотиков через приложение Telegram. ОПГ, в которую входили 26-летний мужчина и 27-летняя женщина, специализировалась на продаже синтетических наркотиков через онлайн-магазины. Их доставляли в Молдову контрабандой из Украины на рейсовых автобусах. Наркотики прятали в различных предметах быта.

Мужчина и женщина были задержаны по месту жительства в Кишинёве после очередного “рейса”. Они готовились передать наркотики дилерам. В результате 4 обысков были найдены 2 кг “соли”, мобильные телефоны, SIM-карты, которые использовались для создания электронных кошельков, компьютеры, банковские карты на имена третьих лиц, более 2000 пакетиков типа zip-lock, электронные весы.

Один грамм наркотиков продавали за 600 леев. Таким образом, общая стоимость изъятого оценивается в 1200000 леев. В рамках обысков также были найдены пакетики с наркотиками, спрятанные в различных местах в Кишинёве.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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