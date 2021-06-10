Наркокурьер был пойман с поличным

Наркокурьер был пойман с поличным

Правоохранители задержали 23-летнего жителя посёлка Первомайск.

При молодом человеке был обнаружен свёрток с десятью пакетиками, в которых была расфасована порошкообразная масса. Как пояснил задержанный, он является курьером-распространителем одного из интернет-магазинов. Внутри свёртков, пишет mvdpmr.org, находилось наркотическое вещество “соль”.

Подозреваемый находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Наркокурьеру грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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