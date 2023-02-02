НАРЭКИТ: пользователи услуг мобильной связи получают всё больше звонков от мошенников

НАРЭКИТ: пользователи услуг мобильной связи получают всё больше звонков от мошенников

Согласно данным, представленным Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) поставщиками услуг мобильной связи, в 2022 году количество звонков от мошенников значительно возросло. Если в 2021 году зафиксировали в общей сложности 1 404 864 подобных звонка, то в 2022 году – 2 247 484 звонка, что на 60% больше.

Из общего числа в 28 110 случаях пользователи ответили/повторно набрали входящие номера. Стоимость ответов на звонки мошенникам составила более 24 000 леев.

НАРЭКИТ призывает пользователей услуг мобильной связи быть предельно осторожными и игнорировать подозрительные звонки и сообщения с просьбой перейти по сомнительным ссылкам или позвонить по неизвестным телефонным номерам. В подобных случаях следует уведомить поставщика услуг, обратившись в Службу поддержки клиентов.

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