НАРЭКИТ: объём рынка мобильной телефонной связи вырос

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По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), в первом квартале 2022 года общий объём доходов операторов мобильной связи увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 724,2 млн леев.

В то же время, общее количество пользователей увеличилось на 2,3% и составило более 4,8 млн. При этом объём голосового трафика снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тенденция роста числа пользователей услуг мобильной связи была отмечена у всех операторов данного рынка: Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom-Unite. Так, количество пользователей Orange Moldova увеличилось более чем на 64 тысячи и составило более 2,5 млн, Moldcell – более чем на 16 тысяч и составило около 1,7 млн, а количество пользователей Moldtelecom-Unite увеличилось на 26,6 тыс. и составило 626 тыс. человек.

Из общего числа абонентов чуть более 4 млн – активные пользователи мобильных услуг. В этой связи уровень проникновения услуг мобильной связи на 100 жителей увеличился на 5,2 процентных пункта и составил 153,6%.

Согласно данным НАРЭКИТ, в первом квартале года пользователи Orange Moldova разговаривали по мобильному телефону в среднем 318 минут в месяц, абоненты Moldtelecom – 267 минут, а абоненты Moldcell – 182 минуты. Средняя продолжительность разговора составила 2,1 минуты.

Самой крупной долей рынка по обороту – 60,7% – обладала компания Orange Moldova. Рыночные доли операторов Moldcell и Moldtelecom составили 31,3% и соответственно 8%.

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