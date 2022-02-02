НАРЭ запустило электронную платформу для мониторинга цен на топливо

0

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запустило сегодня на своей официальной странице www.anre.md платформу «e-Fuels». Проект представляет собой интерактивную карту, с помощью которой НАРЭ обеспечивает публичный доступ к информации о суточных ценах на основные стандартные нефтепродукты и сжиженный газ, установленных держателями лицензий.

Данные могут быть выбраны для каждой станции или адреса местоположения с возможностью сортировки по критерию самой низкой цены по населённому пункту или названию нефтяной компании. В результате потребители могут в режиме реального времени найти станцию в определённом районе, которая реализует по наиболее удобной цене определённый вид нефтепродуктов, пишет moldpres.md.

Информация на платформе «e-Fuels» будет обновляться каждый рабочий день, отражая цены на топливо на заправочных станциях. Таким образом, цены, которыми оперируют нефтяные компании, станут полностью прозрачными, и любой гражданин сможет сделать выбор в пользу той станции, которая предлагает наиболее выгодные цены на топливо. Этот инструмент будет стимулировать конкуренцию между операторами и способствовать переходу к действительно свободному рынку в сфере нефтепродуктов, – отметили в НАРЭ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.