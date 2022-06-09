НАРЭ провело внеплановые проверки на АЗС, на которых из продажи исчезла солярка

НАРЭ провело внеплановые проверки на АЗС, на которых из продажи исчезла солярка

Учитывая появившуюся в открытом доступе информацию, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) инициировало серию внезапных проверок для выяснения причины отсутствия топлива на некоторых АЗС, в частности, солярки.

Инспекторам НАРЭ предстоит сопоставить информацию, полученную с АЗС, с данными о запасах на складах нефтяных компаний, чтобы выявить истинные причины, приведшие к прекращению торговли, и дать оценку с точки зрения законодательства действиям данных фирм, сообщили в пресс-службе Агентства.

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