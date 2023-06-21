НАРЭ приняло решение увеличить коммерческую наценку при розничной торговле нефтепродуктами

Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение увеличить коммерческую наценку на розничную торговлю нефтепродуктами. Таким образом, нефтяные компании будут получать выручку примерно в три лея за каждый проданный литр топлива.
Если до сих пор доход фирм составлял 2,91 лея от продажи каждого литра бензина и дизельного топлива, то теперь коммерческая наценка составит 3,08 лея, что означает увеличение на 17 банов, передаёт moldova1.md.
Удельная коммерческая наценка при розничной реализации основных видов нефтепродуктов включает в себя все расходы операторов рынка при импорте и реализации нефтепродуктов.
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