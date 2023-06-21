НАРЭ приняло решение увеличить коммерческую наценку при розничной торговле нефтепродуктами

0

Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение увеличить коммерческую наценку на розничную торговлю нефтепродуктами. Таким образом, нефтяные компании будут получать выручку примерно в три лея за каждый проданный литр топлива.

Если до сих пор доход фирм составлял 2,91 лея от продажи каждого литра бензина и дизельного топлива, то теперь коммерческая наценка составит 3,08 лея, что означает увеличение на 17 банов, передаёт moldova1.md.

Удельная коммерческая наценка при розничной реализации основных видов нефтепродуктов включает в себя все расходы операторов рынка при импорте и реализации нефтепродуктов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.