НАРЭ примет решение о повышении тарифа на электроэнергию 15 февраля

НАРЭ примет решение о повышении тарифа на электроэнергию 15 февраля

15 февраля Национальное агентство по регулированию в энергетике рассмотрит запрос поставщиков о повышении тарифа на электроэнергию.

Об этом сообщил директор учреждения Вячеслав Унтилэ, передаёт publika.md.

Согласно расчётам регулятора, для потребителей центральных и южных районов страны тариф вырастет с 1 лея 51 бана за киловатт в час до 1 лея 92 банов. Примечательно, что поставщик требует увеличения до 2 леев 92 банов.

Для клиентов FEE-Nord тариф повысят на 20 банов – до 2 леев 25 банов. Сама компания настаивает на 3 леях 6 банах.

FEE Nord и Premier Energy ссылаются в своих обращениях на повышение закупочной цены.

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