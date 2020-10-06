НАРЭ и Технический университет подписали соглашение о сотрудничестве

0

Национальное агентство по регулированию в энергетике и Технический университет Молдовы подписали сегодня Соглашение о сотрудничестве для адаптации учебного процесса к потребностям экономической среды и подготовки персонала, ориентированного на стандарты Европейского сообщества.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между НАРЭ и ТУМ является естественным и необходимым действием. Мы хотим способствовать тому, чтобы качественно подготовить будущих специалистов, поддержать и развивать их знания, применяемые на практике, познакомить их со спецификой деятельности Агентства и помочь им построить профессиональную карьеру, – подчеркнул во время церемонии подписания генеральный директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ. Технический университет имеет богатый опыт подготовки высококлассных специалистов, а когда студент заинтересован в деятельности в той или иной области, результат получается очень хороший. Подписывая это соглашение, мы открываем для наших студентов перспективы, которые будут побуждать их к тщательному обучению и упорству в достижении своей цели, – заявил, в свою очередь, ректор ТУМ Виорел Бостан.

Документ предусматривает научно-техническое сотрудничество и обмен информацией для развития и повышения квалификации кадров в инженерно-технической сфере; развитие партнёрских отношений между университетской, экономической и социальной средой; организацию образовательных, научных мероприятий, которые имеют прямое отношение к областям, регулируемым НАРЭ, и которые будут способствовать повышению квалификации специалистов; отбор и рекомендации по запросу Агентства выпускников факультета для их трудоустройства.

Первым конкретным шагом в сотрудничестве между этими учреждениями стала передача НАРЭ оборудования из фонда бывшей Государственной энергетической инспекции для лабораторий факультета энергетики и электротехники ТУМ, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.