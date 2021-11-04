НАРЭ должно до 10 ноября утвердить новый тариф на газ. Он будет применяться с 1 ноября

НАРЭ должно до 10 ноября утвердить новый тариф на газ. Он будет применяться с 1 ноября

Об этом говорится в последнем решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Согласно постановлению, АО “Молдовагаз” должно не позднее завтрашнего дня обратиться к НАРЭ с запросом об изменении тарифа, а НАРЭ – утвердить его до 10 ноября. Цена будет применяться за потреблённый начиная с 1 ноября газ.

Ранее Наталья Гаврилица заявила, что новый тариф будет гораздо больше 6 леев 20 банов. Глава АО “Молдовагаз” допустил, что стоимость может быть около 10 леев, а Игорь Додон заявил, что она составит минимум 8, а максимум 13-14 леев.

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