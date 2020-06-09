НАПУ: в тюрьмах Молдовы содержатся свыше 6 500 заключённых

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 576 человек. 53 человека были освобождены, столько же – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, услуги неотложной службы 112 понадобились 9 заключённым.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 пакета с предположительно наркотическим веществом и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

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