НАПУ: как обстоит ситуация в молдавских тюрьмах

НАПУ: как обстоит ситуация в молдавских тюрьмах

По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 571 человек. 40 человек были освобождены, 47 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Как сообщает Национальная администрация пенитенциарных учреждений, 5 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили пакет с предположительно наркотическим веществом, мобильный телефон, 5,5 л алкоголя и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

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