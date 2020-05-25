НАПУ: как обстоит ситуация в молдавских тюрьмах

0

По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 571 человек. 40 человек были освобождены, 47 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Как сообщает Национальная администрация пенитенциарных учреждений, 5 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили пакет с предположительно наркотическим веществом, мобильный телефон, 5,5 л алкоголя и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.