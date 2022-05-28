Напоминаем: жители столицы могут бесплатно пройти скрининг родинок

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До конца лета по выходным все желающие жители столицы могут бесплатно пройти скрининг пигментных невусов (родинок). Скрининг проводится с 9:00 до 19:00 в сети аптек “Farmacia Familiei”.

Обследования проводятся в рамках кампании “Рак кожи можно предотвратить! Будьте в безопасности! Проверьте себя бесплатно!”, пишет ipn.md.

Родинки более тёмного цвета, расположенные на открытых участках тела и подвергающиеся воздействию солнца и механическим травмам из-за одежды, представляют особую опасность для здоровья.

Когда человек замечает, что родинки меняют форму, цвет, становятся более выпуклыми, когда возникают болевые ощущения, зуд, и, в частности, когда на поверхности родинки появляются маленькие островки более тёмного цвета, он должен обратиться к дерматологу, – рассказал вице-директор Дерматовенерологического диспансера Кишинёва Василе Морков.

В зону риска попадают люди со светлой кожей, с голубыми глазами и светлыми волосами. Чем светлее кожа, тем меньше у человека меланоцитов: клеток, которые вырабатывают меланин и защищают от солнечных лучей. Риск также увеличивается у людей старшего возраста.

Люди, у которых много родинок, должны соблюдать особые меры защиты от солнца и травм. Желательно не реже одного раза в год проходить обследование.

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