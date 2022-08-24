Напоминаем: сегодня на ПВНС на два часа перекроют движение. Как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня с 10.00 до 12.00 движение по площади Великого национального собрания будет перекрыто в связи с проведением репетиции мероприятий ко Дню независимости. В указанный промежуток движение общественного транспорта будет реорганизовано.

Так, троллейбусы 1, 4, 5, 8, 22 и 34 в сторону Ботаники будут объезжать ПВНС и ехать по улице 31 Августа 1989, а в сторону Буюкан – по Букурешть.

Троллейбусы 30 и 31 будут ездить от бульвара Штефана чел Маре по улицам В. Александри, Букурешть, А. Пушкина, бул. Штефана чел Маре.

Профильные службы приносят извинения за доставленные неудобства.

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