Напоминаем: с сегодняшнего дня перекрыты некоторые улицы в центре столицы

Напоминаем: с сегодняшнего дня перекрыты некоторые улицы в центре столицы

Сегодня и завтра, 15 и 16 ноября, дорожное движение на пересечении улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александру чел Бун частично приостановлено из-за проведения запланированных на этом участке работ. Об этом сообщили в примарии столицы. 

Кроме того, с 15 ноября по 3 декабря включительно будет приостановлено движение на улице Александра Бернардацци (на участке улицы Александра Пушкина) в связи с ремонтом тротуаров.

Муниципальные службы приносят гражданам извинения за созданные неудобства и призывают по возможности объезжать данные зоны.

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